Kuşadası'nda Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika
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Kuşadası'nda Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması

Kuşadası\'nda Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray için Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından kutlama gecesi düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan geceye katılanlar, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kupasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

12.07.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray için Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından kutlama gecesi düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan geceye katılanlar, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kupasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray'ın Süper Ligi 24'üncü kez şampiyon olarak bitirmesi, Kuşadası'nda muhteşem bir geceyle kutlandı. Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen geceye Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Çağlayan Erdem, Dernek Başkanı Barış Salbaş ve sarı-kırmızılı takıma gönül verenler katıldı. Galatasaray'ın 24'üncü şampiyonluk kupasının da yer aldığı gecede kutlama pastası kesildi. Geceye katılanlar, kupanın önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek de bu anı ölümsüzleştirdi.

"Hepimizin ortak sevdası Galatasaray"

Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş, kutlama gecesinde yaptığı konuşmada, "Ortak sevdamız Galatasarayımızın kazandığı her şampiyonluk bizler için çok değerli. Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak bu önemli şampiyonluğun en önemli simgesi olan 24'üncü şampiyonluk kupamızı sizlerle buluşturmaktan da son derece mutlu ve gururluyuz. Şampiyonluğumuzda emeği geçen başta Başkanımız Dursun Özbek olmak üzere yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tüm emektarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Çok zorlu bir süreçten geçtik"

Şampiyonluğun çok zor bir mücadelenin ardından geldiğini belirten Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe ise, "Bu şampiyonluğun arkasında gerçekten müthiş bir emek var. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Karşımızda çok güçlü rakiplerimiz vardı. Rakiplerimizin gücü sahadaki futbolcularından değil, dışarıdaki güçlerinden kaynaklanıyordu. Galatasaray camiası tek yürek oldu ve bütün bu güçleri aştı. Biz Galatasaray camiası olarak tek yürek ve tek yumruk olduğumuz sürece aşamayacağımız güç yok. Yeni sezonda da Galatasaray'a desteğinizi önceki senelerde olduğu gibi göstermenizi isteyeceğim. Siz bize destek verdiğiniz sürece biz, futbol takımımız, yönetimimiz, başkanımız sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve Galatasaray'ı şampiyon yapacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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