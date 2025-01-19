3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor, ikinci devrenin ilk haftasında evinde Anadolu Üniversitesi'ne 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Eskişehir temsilcisi 53'üncü dakikada Berkay Güntay'ın golüyle öne geçti: 0-1.
Anadolu Üniversitesi, 63'üncü dakikada Niyazi Çolak ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı: 0-2.
Bu sonuçla düşme hattındaki Kuşadasıspor üst üste 3'üncü yenilgisini alıp 10 puanda kalırken, Anadolu Üniversitesi 23 puana ulaştı.
Son Dakika › Spor › Kuşadasıspor, Anadolu Üniversitesi'ne 2-0 Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?