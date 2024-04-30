Kuşadasıspor Play-Off'a yükseldi - Son Dakika
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Kuşadasıspor Play-Off'a yükseldi

Kuşadasıspor Play-Off\'a yükseldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off oynamayı garantileyen Kaşadasısporlu futbolcular ve yönetimle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Günel, takıma başarılar dileyerek 2'inci Lig'e yükseleceklerine inandığını belirtti.

30.04.2024 11:48  Güncelleme: 12:03
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off oynamayı garantileyen Kaşadasısporlu futbolcular ve yönetimle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Siyah-beyazlı ekibin 2'inci Lige yükseleceğine yürekten inandığını belirten Başkan Ömer Günel, "Bornova 1877 ile oynayacağınız maçta hepinize başarılar diliyorum" dedi.

TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta Kuşadasıspor, ligin son maçında evinde Ağrı 1970'i 1-0 mağlup ederek ligi 45 puanla 5'inci sırada tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla Play-Off biletini cebine koyup, İzmir temsilcisi Bornova 1877'nin rakibi oldu. Başkan Ömer Günel, 2 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'de bulunan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak zorlu 90 dakika öncesi Kaşadasısporlu futbolcular ve yönetimle sabah kahvaltısında buluştu. Bir restoranda düzenlenen ve oldukça neşeli geçen kahvaltıda futbolcular, 2'inci Lige çıkacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

"Başaracağınızdan eminim"

Siyah-beyazlı ekibe Play-Off yolunda başarılar dileyen Başkan Günel, "Bugün kentimizin ortak değeri ve markası olan Kuşadasıspor'un yöneticileri ve futbolcuları ile bir araya geldik. Öncelikle Play-Off'a yükselen takımımızın futbolcu ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Sezon başında hedefimizi 2'inci Lig olarak belirlemiştik. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman takımıza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuşadasıspor Play-Off'a yükseldi - Son Dakika

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