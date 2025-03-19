Kuşak Onurlandırma Günü İftarı Erzincan'da Yapıldı - Son Dakika
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Kuşak Onurlandırma Günü İftarı Erzincan'da Yapıldı

Kuşak Onurlandırma Günü İftarı Erzincan\'da Yapıldı

Erzincan'da 4-5 kuşak onurlandırma günü iftar programı Kaya ailesiyle gerçekleştirildi.

19.03.2025 11:18
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde 4-5 kuşak onurlandırma günü iftar programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Erzincan'da dört kuşağın aynı evde birlikte yaşadığı Kaya ailesi ile birlikte iftar açtı.

Aile Yılı kapsamında düzenlenen iftarda Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve müdürlük personelleri Akyazı da ikamet eden Kaya ailesine misafir oldu.

İl müdürü Demirci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selamlarını ileterek aile üyeleriyle hayata dair sohbet etti. İftarda ailenin önemi ve değeri üzerine konuşma yapan Ahmet dede ve Pamuk nine ders niteliğinde öğütler verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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