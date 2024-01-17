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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçında galibiyet hedefliyor - Son Dakika
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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçında galibiyet hedefliyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Başantrenör Aykut Lale, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, taraftarlardan destek istedi.

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçında galibiyet hedefliyor
17.01.2024 - 12:21,
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediye spor, maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine, Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını Ünye'deki spor salonunda sürdürdüklerini söyledi.

Sporcularının Brand Group Alanya Belediyespor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin üzüntüsünü atlattığını belirten Lale, takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ı yenerek ligde çıkış yakalamak istediklerini vurgulayan Lale, "Kimse bizim bu maçta erken pes edeceğimizi düşünmesin. Hedefimiz zorlu rakibimizi yenmek. Bunun için de sporcularıma güveniyorum." dedi.

Lale, taraftarlardan 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmamasını istedi.

Kaynak: AA
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