Kütahya Belediyesi 2024 Halı Saha Futbol Turnuvası\'nın Şampiyonu Belli Oldu

Spor

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 2024 Yılı Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nın Kupa Töreni, Zafertepe Halı Saha Kompleksi'nde Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu sezon 16 müdürlüğün katıldığı turnuvada yaklaşık 220 personel ter döktü ve toplamda 32 müsabaka oynandı. Finalde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kazanırken, Mali Hizmetler Müdürlüğü ikinci, İtfaiye Müdürlüğü üçüncü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ise dördüncü oldu.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleşen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Turnuvada gösterdikleri üstün performans ve sportmenliklerinden dolayı personele özel ödüller de dağıtıldı. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü oyuncusu Selim Açıkbaş en değerli oyuncu seçilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü oyuncusu Mustafa İnci'nin attığı gol "En Güzel Gol Ödülü"nü aldı. Turnuva boyunca en çok gol atan Talha Özdemir "Gol Kralı" olurken, Fair Play ödülünü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nden Çağatay Acar kazandı.

Turnuvanın başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sunan Zafertepe Halı Saha Kompleksi çalışanlarına, teknik destek sağlayan Bilgi İşlem Müdürlüğüne ve profesyonel hakem desteği sağlayan Kütahya İl Hakem Kurulu'na teşekkür plaketleri takdim edildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci törende yaptığı konuşmada, personel arasındaki bağları güçlendiren ve sosyal alanlarda dayanışmayı teşvik eden bu tür etkinliklerin önemini vurgulayarak, katılım gösteren tüm takımları tebrik etti.

Başkan Kahveci, benzer etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirterek personelin sosyal anlamda destekleneceğinin altını çizdi. - KÜTAHYA