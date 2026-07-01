Kütahya Belediyespor, Kuraş Türkiye Şampiyonası\'ndan 2 madalyayla döndü

Kütahya Belediye spor, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Ümitler Yeşilay Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle Kütahya'yı gururlandırdı.

Şampiyonada +63 kilogram kategorisinde mücadele eden Kütahya Belediyespor sporcusu Melek Reyyan Yılmaz, başarılı performansıyla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalyaya uzanan genç sporcu, organizasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

48 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Buğlem Maran ise gösterdiği başarılı mücadele sonucunda Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kütahya Belediyespor'un iki sporcusunun Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği bu dereceler, hem kulüp hem de Kütahya spor camiasında büyük sevinç yaşattı.

Kütahya Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kütahya'mızı başarıyla temsil eden sporcularımızı, antrenörlerimizi, yönetim kurulumuzu ve emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA