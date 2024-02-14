Kütahya Belediyespor Kulübü Sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Başarılı - Son Dakika
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Kütahya Belediyespor Kulübü Sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Başarılı

Kütahya Belediyespor Kulübü Sporcuları Türkiye Şampiyonası\'nda Başarılı

Mersin'de düzenlenen Gençler A ve B Kick Boks Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılan Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, Kütahya'ya başarıyla döndü. Sporculardan Fatma Sayar Genç A Point Fighting 50 kiloda 3., Elif Kaya Genç A Kick Light 70 kiloda 3., Ezgi Ayşe Öztürk Genç A Kick Light + 70 kiloda 3. oldu.

14.02.2024 10:55  Güncelleme: 10:59
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Mersin'de düzenlenen Gençler A ve B Kick Boks Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılan Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, Kütahya'ya başarıyla döndü.

Sporculardan Fatma Sayar Genç A Point Fighting 50 kiloda 3., Elif Kaya Genç A Kick Light 70 kiloda 3., Ezgi Ayşe Öztürk Genç A Kick Light + 70 kiloda 3. oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya Belediyespor Kulübü Sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Başarılı - Son Dakika
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