Kütahya Belediyespor, Türkiye Şampiyonası'na Uğurlandı - Son Dakika
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Spor

Kütahya Belediyespor, Türkiye Şampiyonası'na Uğurlandı

Kütahya Belediyespor, Türkiye Şampiyonası\'na Uğurlandı
26.05.2025 21:17  Güncelleme: 21:24
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nın Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nden Türkiye Şampiyonası Basketbol 2. Ligi'ne yükselme maçlarına katılma hakkını kazanmasını kutladı ve sporculara moral verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla Türkiye Şampiyonası Basketbol 2. Ligi'ne yükselme maçlarına katılmaya hak kazanan Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nı uğurladı.

Turnuva öncesinde takımla bir araya gelen Başkan Kahveci, sporculara moral vererek başarı dileklerinde bulundu. Takımın ortaya koyduğu azim, disiplin ve takım ruhunun takdire şayan olduğunu belirten Başkan Kahveci, gençlerin sporla gelişimine büyük önem verdiklerini bir kez daha vurguladı.

Kahveci, "Kütahya Belediyespor'umuzun büyük emek ve kararlılıkla bu noktaya gelmesi bizler için gurur verici. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam. İstanbul'daki şampiyona yolculuklarında kendilerine başarılar diliyorum. Şehrimizin adını bir kez daha gururla duyuracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Takım oyuncuları ve teknik ekip de desteklerinden dolayı Başkan Kahveci'ye teşekkür ederek, Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirtti.

Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, 27 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası Basketbol 2. Ligi'ne yükselme maçlarında Kütahya'yı temsil edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya Belediyespor, Türkiye Şampiyonası'na Uğurlandı - Son Dakika

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