Muay Thai Türkiye Şampiyonasından birincilik ve ikincilikle döndüler - Son Dakika
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Muay Thai Türkiye Şampiyonasından birincilik ve ikincilikle döndüler

01.09.2022 11:17
Muay Thai Türkiye Şampiyonasından birincilik ve ikincilikle döndüler

Kütahya'da düzenlenen Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı çocuklar (Minik-Yıldızlar) Muay Thai Türkiye Şampiyonasına katılan Emirdağlı sporcular turnuvadan 2 birincilik ve iki ikincilikle döndü.

Kütahya'da düzenlenen Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı çocuklar (Minik-Yıldızlar) Muay Thai Türkiye Şampiyonasına katılan Emirdağlı sporcular turnuvadan 2 birincilik ve iki ikincilikle döndü.

Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı çocuklar (Minik-Yıldızlar) Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Emirdağlı sporculardan Kübra Kocabıçak ve Selim Çalışır birinci olurken, Elmas Başoğlu ve Şükrü Can Örgün ise ikinci oldu. Antrenör Ali Çiloğlu gözetiminde turnuvaya hazırlanan sporcuların başarısı ilçede sevinçler karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Muay Thai, Kütahya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muay Thai Türkiye Şampiyonasından birincilik ve ikincilikle döndüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muay Thai Türkiye Şampiyonasından birincilik ve ikincilikle döndüler - Son Dakika
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