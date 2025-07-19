Kütahya\'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı

KÜTAHYA'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası başladı. Tarihi 6 asır öncesine dayanan Okmeydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 433 sporcu mücadele ediyor.

19-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak şampiyona, Kütahya Belediyesi Geleneksel Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Açılış törenine İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda sporcu, aileleri ve antrenörleri katıldı.

SPORCULAR VE HAKEMLER YURTLARDA AĞIRLANIYOR

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İbrahim İşçimen, şampiyonada ecdattan miras kalan bir geleneği yaşattıklarını ifade ederek, "33 farklı ilden gelen yaklaşık 450 sporcumuzun katılım gösterdiği bu büyük organizasyonda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 410 sporcumuza ve hakemlerimize yurtlarımızda konaklama imkanı sunmanın ve organizasyona verdiğimiz desteklerle bu köklü mirasın yaşatılmasına katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Atalarımız savaş meydanlarında cesaretlerini, barış zamanlarında ise bu tür müsabakalar da erdemlerini sergilerdi. Bugün siz gençlerimiz de, hem geleneklerimize sahip çıkarak hem de sporun birleştirici gücünü yaşayarak aynı yolda ilerliyorsunuz. İşte bu yüzden her biriniz bizim için birer gurur kaynağısınız" dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ise, geleneksel Türk okçuluğunun sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda kültürel ve manevi bir değer olduğunu belirtti. Minikler ve yıldızlar kategorisinin federasyon için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Toksöz, "Bizler federasyonumuzun kurulma amaçlarından biri olan bu kadim sporun nesilden nesle aktarılması adına bu amacın en güzel ortaya çıktığı yer olan bu minik kardeşlerimizle Türkiye Şampiyonası'nda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece sözde bir laf değil bu. Bizim geleceğimiz bu yavrulara emanet. Gerçekten biz de bir spor branşının ötesinde kültürel mirası, manevi duyguların yeşermesi ve temsiliyeti adına en çok kıymet verdiğimiz, en çok üzerinde durduğumuz branş ve yaş kategorisi olarak en çok üstünde durduğumuz kategori bu kategori. Keyif aldığım, en mutlu olduğum, yarışmalarını izlediğim, o heyecanı yaşadığım, o hırsları gördüğüm yarış. Ama günün sonunda da minik yüreklerin bir okla kaybettiği o başarıyı, gözyaşlarını gördüğümüzde dayanamıyoruz. O hırs, o heves bizlere daha fazla güç veriyor, daha fazla çalışma azmimizi arttırıyor. Her şey onların gönüllerine göre olsun. Bahtları açık olsun. Bizler kurumlar ve illerde yerel güçler olarak bu branşı yaşatma adına elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Erduğan da, şampiyonanın ecdat mirası yerinde ayağa kaldırılan ikinci ok meydanında düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugün minikler kategorisinde düzenlenecek yarışmada, yarın yıldızlar kategorisinde yarışacak sporcular mücadele verecek.