Başarılarını Başkan Turgay Erdem ile paylaştılar - Son Dakika
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Başarılarını Başkan Turgay Erdem ile paylaştılar

24.08.2022 10:47
Başarılarını Başkan Turgay Erdem ile paylaştılar

Kütahya'da gerçekleştirilen 100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla dönen Nilüfer Gençlik Kulübü'nün sporcuları, başarı sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

Kütahya'da gerçekleştirilen 100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla dönen Nilüfer Gençlik Kulübü'nün sporcuları, başarı sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

Nilüfer Gençlik Spor Kulübü, Türkiye Kick Boks Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği'nin düzenlediği 100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'nda Nilüfer'i başarıyla temsil etti. Nilüfer Gençlik Spor Kulübü, 17 ilden 54 kulüp ve toplam 750 sporcunun katıldığı şampiyonaya damga vurdu. 100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'nda 5 birincilik, 6 ikincilik, 1 üçüncülük elde ederek gençler kategorisinde de takım halinde şampiyon olan Nilüfer Gençlik Spor Kulübü, başarısını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı. Ziyarette, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Osman Uçar ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de yer aldı. Nilüfer Barış Meclisi'nde sporcularla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, başarılarından dolayı sporcuları kutladı. Spora ve sporcuya her zaman büyük destek olduklarını belirten Başkan Turgay Erdem, bunun sonucunu başarılarla aldıklarını söyledi. Başkan Turgay Erdem, 100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyonluk elde eden Muhammed Sağır, Sahra Bektaş, Davut Akınbay, Hamza Korhan, İclal Ceren Aydın ile gümüş madalyanın sahibi olan Sabriye Musaoğlu, Samet Ceylen, Yağmur Kurta, Sema Kaygısız, Esila Esma Sağır, Ecrin Burhan ve üçüncülük kürsüsüne çıkan Emine Beren Gönüllü'yü kutlayarak, hediyeler verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni başarılar beklediklerini de sözlerine ekledi. başarı dileklerini de sporculara iletti. - BURSA

YORUMLAR
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Yalova'daki yurtlar bine yakın 'seyahatsever' genci ağırladı Yalova'daki yurtlar bine yakın 'seyahatsever' genci ağırladı İğne oyalarını ilmek ilmek işliyorlar İğne oyalarını ilmek ilmek işliyorlar Gerektiğinde kendilerini savunmak düşüncesi bu spora yönlendirdi Gerektiğinde kendilerini savunmak düşüncesi bu spora yönlendirdi
Kaynak: İHA

Turgay Erdem, Kick Boks, Kütahya, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başarılarını Başkan Turgay Erdem ile paylaştılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başarılarını Başkan Turgay Erdem ile paylaştılar - Son Dakika
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