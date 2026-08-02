Kütahya’da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130’un üzerinde at şampiyonluk için koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya’da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130’un üzerinde at şampiyonluk için koştu

Kütahya’da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130’un üzerinde at şampiyonluk için koştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Rahvan Atlar Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Koşuları, Kütahya’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Rahvan Atlar Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Koşuları, Kütahya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 43 ilden gelen 130'un üzerinde rahvan at, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Geleneksel Türk atlı sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyon, Kütahya'da atçılık camiasını bir araya getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların ve at sahiplerinin katıldığı yarışlar, gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.

Şampiyona kapsamında baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay ile ithal A ve ithal B kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara toplam 400 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Yarışları çok sayıda vatandaş da takip ederken, tribünlerde oluşan yoğun ilgi organizasyona renk kattı.

Yarışların ardından açıklamalarda bulunan Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, organizasyonun sorunsuz tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden yoğun katılım olduğunu belirten Babanoğlu, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Rahvan At Yarışları'nda 43 ilimizden gelen 130'un üzerinde atımız mücadele etti. Yarışlara katılım oldukça yüksekti. Gün boyunca büyük heyecan yaşandı. Allah'a şükür herhangi bir kaza ya da olumsuzluk yaşanmadan organizasyonumuzu tamamladık ve dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik" dedi.

Organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan kurum ve yöneticilere teşekkür eden Babanoğlu, başta Kütahya Valiliği olmak üzere emeği geçen herkese minnettar olduklarını ifade etti.

Babanoğlu, "Bu organizasyonda bizlere destek veren Sayın Valimize, Belediye Başkanlarımıza ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışlarımızı yalnız bırakmayan Kütahyalı hemşehrilerimize de ayrı bir teşekkür borçluyuz. Her yıl düzenlediğimiz yarışlarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ilgi gördük. Halkımızın desteği bize güç veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya’da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130’un üzerinde at şampiyonluk için koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular
Kanalizasyon kapağındaki ’klozetli önlem’ şaşırttı Kanalizasyon kapağındaki ’klozetli önlem’ şaşırttı

22:04
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
21:53
Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret“ soruşturması
Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması
21:20
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 22:39:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Kütahya’da Rahvan At Yarışları nefes kesti: 43 ilden 130’un üzerinde at şampiyonluk için koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.