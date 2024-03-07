Kütahya'da gerçekleşen Tüm Akıl ve Zeka Oyunları turnuvasının tamamlanmasının ardından ödül töreni yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Kendin Yap Atölyesinde gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler kıyasıya mücadele etti. 12 ilçenin katıldığı turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Bilecik Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, Şube Müdürü Mustafa Topuz ve Bilecik Milli Eğitim Şube Müdürü Zekai Çobandere tarafından verildi.
Turnuvada 1.'lik elde eden öğrenciler Rize'de 6.'sı düzenlenecek olan Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecekler. - KÜTAHYA
Son Dakika › Spor › Kütahya'da Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Rize temsilcisi, son maçında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenerek 7. sırada yer alıyor. Sakatlığı nedeniyle Benhur Keser ve ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak. Dal Varesanovic'in oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde sağlık kurulu raporuyla belirlenecek.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Hafta boyunca oynanacak diğer maçlarla heyecan devam edecek. Haftanın son maçı ise Gaziantep FK - Beşiktaş arasında gerçekleşecek.
Süper Lig takımlarından Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor. Kayserispor, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 6 müsabakada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, üçüncü kez kazanıp üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Maç 10 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.
İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen Büyük Erkekler Havalı Silahlar Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Buğra Selimzade, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Altı yıl önce atıcılığa başlayan Selimzade, milli takıma seçilerek uluslararası alanda boy göstermeye başladı. Hedefi olimpiyatlarda madalya kazanmak olan Selimzade, Trabzon'da poligonda hazırlıklarını sürdürüyor.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard, futsal ve curlingte müsabakalar yapıldı. Türkiye, erkekler futsalda çeyrek finale çıktı. Snowboard paralel slalomda madalyalar sahibini buldu. Curling branşında erkeklerde müsabakalar devam ederken, kadınlarda ilk maçlar yapıldı.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu Elif Oral, Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda 4 farklı stilde birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Elif Oral, Trisome Games hazırlıkları için Yüzme Milli Takım kampına katıldı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Okullar arası Kros Yıldız Kızlar Müsabakalarında Türkiye şampiyonu olan Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencilerini Valilik Toplantı Salonu'nda ağırladı. Vali Çiftçi, genç sporculara başarı dileklerinde bulunarak çeşitli hediyeler verdi.
Gümüşhane'de doğuştan gelen serebral palsi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren 18 yaşındaki Doğukan Kurt, bilek güreşiyle hayata tutundu. Bütün engelleri azmiyle aşan genç, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 43 lig maçından Galatasaray 29'unu kazandı, Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın 53 golüne karşılık Çaykur Rizespor 19 gol attı. En farklı skorlu galibiyet ise Galatasaray'ın 5-0'lık sonuçla aldığı maç oldu.
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