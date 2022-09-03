Gediz'de Büyük Zaferin 100. Yılında yüzme yarışması ve futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Gediz'de Büyük Zaferin 100. Yılında yüzme yarışması ve futbol turnuvası düzenlendi

03.09.2022 12:16
Gediz'de Büyük Zaferin 100. Yılında yüzme yarışması ve futbol turnuvası düzenlendi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Gediz Kaymakamlığı, Gediz belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Yüzme Yarışması ve Futbol turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Gediz Kaymakamlığı, Gediz belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Yüzme Yarışması ve Futbol turnuvası düzenlendi.

30 yarışmacının katılımı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gediz Spor Kompleksi portatif yüzme havuzunda yapılan yarışmalarda;

Büyük Kızlar Kategorisinde, Hatice Bilgili birinci, Naz Elmas Sığanık ikinci, Ecrin Keskin üçüncü oldu.

Küçük kızlar kategorisinde, Sümeyye Ebrar Erdem birinci, Zeynep Ertürk ikinci, Pınar Akarsu üçüncü oldu.

Büyük erkekler kategorisinde, Ceyhun Pektaş birinci, Yahya Burak Sezen ikinci, Batuhan Barın üçüncü olurken, Küçük erkekler kategorisinde Toprak Berat Orhan birinci, Ahmet Yusuf Bayram ikinci, Hüseyin Emir Ertürk üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gediz Spor Kompleksi'nde düzenlenen futbol turnuvasında ise, Belediye Kütahya Spor, Dayınlar Spor, Eskişehir Spor, Gediz Belediyesi Spor Okulları, Gediz Gençlik Spor Kulübü, Gediz Gücü, Kütahya Altınordu, Simav Dağardı Gençlik ve Spor Kulübü takımları katıldı.

Yapılan maçlar sonunda Simav Dağardı Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Kütahya Altınordu ikinci, Gediz Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.

Etkinlikler hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; " Gediz'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında düzenlediğimiz etkinliklerle Büyük Zaferin 100. Yıldönümünü büyük bir sevinç ile kutluyoruz. 100. Yıl anısına düzenlediğimiz etkinliklere katılan yarışmacıları tebrik ediyor, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" dedi.

1 Eylül Gediz'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinliklerinde düzenlenen spor şenliklerinde dereceye giren takımlara ve sporculara madalyaları ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Futbol, Gediz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gediz'de Büyük Zaferin 100. Yılında yüzme yarışması ve futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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