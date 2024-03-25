Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde korfbol turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde korfbol turnuvası yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni tanınmaya başlayan korfbol branşında 5 gün sürecek grup müsabakaları başladı. Erkek ve kadın sporcuların bir arada oynayabildiği korfbol turnuvasına birçok il ve takım katıldı. Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer yetkililer açılış seremonisinde konuşma yaptı. Turnuvanın sonunda Türkiye finallerine katılacak takım belirlenecek.

25.03.2024 20:17
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- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde korfbol turnuvası yapıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da yeni tanınmaya başlayan korfbol branşında 5 gün sürecek grup müsabakaları Tavşanlı ilçesinde başladı.

Erkek ve kadın sporcuların bir arada oynayabildikleri bir spor dalı olan korfbol grup müsabakaları, Tavşanlılı sporseverlerle tanıştı. Açılış törenine Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Kütahya Gençlik Spor Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Kutlu Varmaz, Kütahya Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu İl Temsilcisi Berke Karaçay ve çok sayıda sporsever katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış seremonisi gerçekleşti. Açılışta konuşan Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, "2023 2024 okul sporları kapsamında Ege Bölgesi bölge müsabakaları için ilçemize farklı illerden gelen 13 tane korfbol takımını ilçemizde ağırlamaktan gurur duymaktayız. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Tavşanlı'da yapılan müsabakalar sonrasında galip gelen takım Türkiye finallerine katılacaktır. Buradan şampiyon olarak çıkan takımımızın da Türkiye finalinde de derece yapmasını umuyorum. Spor centilmenlik kardeşlik içerisinde geçtiği zaman güzel sonuçlar vermektedir. Bu sebeple burada yapılacak müsabakalarda kardeşlik ve centilmenliğin ön planda olmasını temenni ederim" diyerek, tüm takımlara başarılar diledi.

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Türkan, "Şu an korfbol müsabakalarına ilimizi temsil ederek biz katıldık ve ilk maçımızı 16-8 Karşıyaka Lisesi'ni yenerek kazandık. Bu müsabakada kızlar ve erkekler kendilerine alan açarak gol atmaya çalışmakta. Tavşanlı Fen Lisesi olarak 6 yıldır bu takımı çıkarıyoruz. Daha önceleri Türkiye finallerine de katıldık. Yine hedefimiz Türkiye finallerine katılmak ve Kütahya'mızı en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.

Kütahya gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu İl Temsilcisi Berke Karaçay, "İlimizde yapılmakta olan gelişmekte olan spor branşları, aynı zamanda okul sporlarını da beraber yürüttüğümüz Kütahya grup müsabakaları şu an oynanmakta. Beş gün sürecek grup müsabakalarına birçok ilden sporcu ve antrenör katılmakta. Korfbol, kadın ve erkeğin birarada oynadığı kesinlikle temas içermeyen, basketbol ve hentbol karışımı bir branştır. Basketbol ve hentboldan ayrımı şudur; kadınlar kadınları erkekler de erkekleri savunur. Kesinlikle temas olmadığı için birçok kuralı ayrışır. Top sektirmeden ve topla dribbling yapmadan oynanan bir oyundur. Beşinci gün sonunda Kütahya ilimizde Gençlik Spor İl Müdürümüz ile beraber genç ve yıldızlarda ilk ikiye giren takımlara ödüllerini vereceğiz. Buradan da inşallah Türkiye finallerine güzel bir şekilde yollayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde korfbol turnuvası yapıldı - Son Dakika

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