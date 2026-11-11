Kütahyalı atlet Demirhan Ankara'da Türkiye ikincisi, Kütahya karması üçüncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahyalı atlet Demirhan Ankara'da Türkiye ikincisi, Kütahya karması üçüncü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahyalı atlet Demirhan Ankara\'da Türkiye ikincisi, Kütahya karması üçüncü oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kütahyalı sporcu İzzet Talha Demirhan, Ankara'daki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda 16 dakika 04 saniyeyle Genç Erkekler A kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Demirhan'ın da yer aldığı Kütahya İl Karması ise takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kütahyalı sporcu İzzet Talha Demirhan, Ankara'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu kapsamında gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Türkiye ikincisi olurken, Kütahya İl Karması takım halinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

10 Kasım 2026 tarihinde Ankara Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen yarışlara 84 sporcu ve 19 takım katıldı. 5 kilometrelik parkurda Kütahya İl Karması adına mücadele eden İzzet Talha Demirhan, 16 dakika 04 saniyelik derecesiyle Genç Erkekler A kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

birincilik bir saniyeyle belirlendi

Büyük çekişmeye sahne olan yarışta birincilik yalnızca bir saniyelik farkla belirlenirken, Demirhan'ın ortaya koyduğu performans Kütahya'ya gurur yaşattı.

KUTSO MTAL takım halinde türkiye üçüncüsü

Yarışlarda Kütahya İl Karması takım halinde de önemli bir başarıya imza attı. İzzet Talha Demirhan, Enes Türkmen, Mert Katı ve Yiğit Mustafa Katı'dan oluşan takım, genel sıralamada Türkiye üçüncüsü oldu.

Atatürk'ü anmak amacıyla düzenlenen organizasyonda elde edilen dereceler Kütahya atletizmi adına sevinçle karşılanırken, başarılı sporcuları yetiştiren antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri de tebrik edildi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel Haberler10 KasımKütahyaTürkiyeAnkaraGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
19:15
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin kadroda neden olmadığını açıkladı
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 19:45:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Kütahyalı atlet Demirhan Ankara'da Türkiye ikincisi, Kütahya karması üçüncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android