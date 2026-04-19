Kütahyaspor 24 Yıl Sonra 2. Lig'de!
Kütahyaspor 24 Yıl Sonra 2. Lig'de!

19.04.2026 20:43
Kütahyaspor, 3. Lig'de şampiyon olup 24 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi ve kupa coşkusu yaşandı.

Kütahyaspor, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta elde ettiği şampiyonlukla 24 yıl sonra yeniden 2. Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Sezonun son haftasının ardından Dumlupınar Stadı'nda düzenlenen törenle mavi-lacivertli ekip kupasına kavuştu.

Ligin 30. haftasında Söke 1970 ile karşı karşıya gelen Kütahyaspor, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Kütahyaspor sezonu 75 puanla tamamlarken, Söke 1970 ise 35 puanla ligi 10. sırada bitirdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte statta kupa töreni için hazırlıklar başlatıldı. Kısa sürede kurulan sahne ve yapılan düzenlemelerle birlikte organizasyon hazır hale getirildi. Taraftarlar tribünlerde yerini korurken, törende büyük bir heyecan yaşandı.

Şampiyonluk kupası takdim edildi

Düzenlenen törenle Kütahyaspor'a şampiyonluk kupası ve madalyaları, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin tarafından verildi.

Törenin en dikkat çeken anında Kaptan Ender Kılıç, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Futbolcular ve teknik heyet, bu anı saha içinde kutlarken, tribünlerdeki taraftarlar da coşkuya ortak oldu. Kupa daha sonra tribünlere götürülerek taraftarlarla buluşturuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu arasında dikkat çeken diyalog Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu arasında dikkat çeken diyalog
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı Merak edilen soru yanıt buldu Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
İki kişi daha gözaltına alındı Onursal Adıgüzel’den ilk açıklama İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama
Aziz Yıldırım’dan gündeme bomba gibi düşecek sözler Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

21:00
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:41
Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Bayern Münih nisan ayında şampiyon
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
