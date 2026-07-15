Kütahyaspor\'dan Tecrübeli Transfer

TFF 2. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli stoper Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Muğlaspor formasıyla şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki savunma oyuncusu, kulüp binasında düzenlenen törende kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kariyerinde daha önce de şampiyonluklar yaşayan Mehmet Yiğit, Kütahyaspor'da da aynı başarıyı hedeflediğini söyledi.

Yiğit, "Şimdi ben şampiyon bir şehre, Rabbime sonsuzlarca şükürler olsun yine geldim. Defalarca şampiyon olmuş bir oyuncu olarak geliyorum. Buradaki hedefin de farkındayız. Başarının sürdürülebilir olmasının da farkındayız. Ben buraya gelirken hiçbir tereddüt gözetmeden şampiyonluk sevinci yaşayacağımızı biliyorum. Her zaman gittiğim kulüpte aldığım paranın her kuruşunu helal ettirmeye çalışan, ruhuyla ve bedeniyle o kulübe ait olmaya çalışan bir futbolcu oldum. İnşallah hem saha içinde hem saha dışında arkadaşlarıma örnek olurum. Sezon sonu hepimizin beklediği, arzuladığı o kupayı, o başarıyı elde ederiz" dedi.

Geçtiğimiz sezon Muğlaspor'da 29 maçta forma giyen Mehmet Yiğit, kariyerinde daha önce Bursaspor ile de şampiyonluk yaşamıştı. Deneyimli stoper, uzun yıllar TFF 1. Lig'de birçok takımın formasını giydi. - KÜTAHYA