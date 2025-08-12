Kütahyaspor Doğukan Nelik ile Anlaştı

Kütahyaspor, güçlü bir kadro kurmak için sürdürülen görüşmeler neticesinde, 3.Lig'de Play-off şampiyonluğuna ulaşan Kahramanmaraş İstiklalspor'un savunma oyuncusu Doğukan Nelik ile anlaşmaya vardı.

2000 Akhisar doğumlu olan ve futbola Akhisar'da başlayan Doğukan Nelik, 2021 yılında Antalyaspor'a transfer oldu. Daha sonra Nazillispor ve Aliağa Fk formalarını giydi. Aliağa ile önceki sezon Play-off oynadığında, normal lig serüveninin namağlup tamamlanmasında, İzmir ekibi savunmasının değişilmez ismi olarak önemli pay sahibi oldu. Geçtiğimiz sezon ilk devre Aliağa, ikinci yarı İstiklal formaları altında toplam 28 maça çıkarken formasını giydiği her iki takımda 2'inci lige yükseldi. - KÜTAHYA