Kuyt, yarınki Fenerbahçe-Liverpool maçında taraftarın en büyük güç olacağını söyledi - Son Dakika
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Kuyt, yarınki Fenerbahçe-Liverpool maçında taraftarın en büyük güç olacağını söyledi

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Kuyt, yarınki Fenerbahçe-Liverpool maçında taraftarın en büyük güç olacağını söyledi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın saat 20.45'te sahasında Liverpool'u konuk edecek. Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, eski takımı karşısında kulübede olacağı maçı büyük fırsat gördüğünü ve taraftar desteğinin en büyük güç olacağını söyledi.

FENERBAHÇE Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, "Kura çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Herkes Fenerbahçe ve Liverpool'un benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yarın benim için çok önemli bir durum olacak" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta maçında yarın saat 20.45'te sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt değerlendirmelerde bulundu. Eski takımı Liverpool'a karşı kulübede görev yapacak olmasıyla ilgili konuşan Dirk Kuyt, "Oldukça özel bir başarıydı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli ve heyecan vericiydi. O seviyeye ulaştığınız zaman etkileyici takımlarla maç yapacağınızı biliyorsunuz. Kura çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Herkes Fenerbahçe ve Liverpool'un benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yarın benim için çok önemli bir durum olacak. Şu anki aşamada önemli kişi ben değilim. Taraftarlara iyi performans sergilemek ve reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Yarın iyi enerji, tutku ve iyi oyunla özel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Liverpool harika bir takım. Fenerbahçe de öyle. Yarın taraftarların ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

'YARIN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT'

Liverpool ile Kadıköy'de mi, deplasmanda mı oynamak isterdiniz? şeklinde gelen soruya Kuyt, "Hayır. Liverpool'u yarın kendi evimizde görmek isterim. Yarın çok büyük bir fırsat, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Yarın için çok iyi planımız var. Bence oyuncular bu plana inanıyor. Fenerbahçe taraftarlarının da kendisini Avrupa'ya göstermesini istiyorum. 4 gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Oyuncuların ilk sahaya çıkışından taraftarlarımız arkamızda olacak. Bu en büyük gücümüz olacak en iyi performans konusunda" cevabını verdi.

46 yaşındaki antrenör sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Birazcık çılgınca olduğunu söylemem gerekiyor. Benim için hayatta fırsatları yakalamak çok önemli. Oyuncularıma her zaman 'Beklenmeyeni bekleyin' derim. Fenerbahçe'nin benim için ne kadar özel olduğu bilinen bir şey. Başkan beni aradığında, takımın personeli arasında olmam için çağırıldığımda çok gururlanmıştım. Ben bir profesyonelim ve geleceğe doğru ilerlememiz gerekiyor. Yarın benim için de kendimi göstermem için bir şans."

'ÇOK İYİ BİR PLANIMIZ VAR'

Fenerbahçe'nin kadro kalitesinden bahseden Kuyt, "Çok iyi bir planımız var. Liverpool'un benim Fenerbahçe kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Liverpool teknik direktörünü dinlerken, takımın enerjisinden çok memnun olduğunu söyledi. Bu enerji ve oynadığımız oyunla alakalı. Enerjimizi verebilmek ve tutkuyu verebilmek önemli. Bize karşı oynamam ne kadar zor olduğunu görecekler. Fenerbahçe'nin harika oyuncuları var. Burada Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncularımız var. Bunu Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesine karşı göstermemiz gerekiyor" dedi.

'FENERBAHÇE'Yİ SEVEN HİÇ KİMSE ŞU ANKİ DURUMDAN MUTLU DEĞİL'

Fenerbahçe taraftarlarının şu anki durumdan memnun olmadığını dile getiren Dirk Kuyt, "Burada takımla iletişim kuruyoruz. Bir teknik direktör olarak sorumluluk almam gerekiyordu. Oyuncularla konuşmak görevlerimden bir tanesi. Yarın büyük bir fırsat, mutlu olmasak bile. Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu anki durumdan mutlu değil. Yarın işler iyi giderse özel bir şeyle karşılaşabiliriz. Burası harika bir kulüp. Bunun için mücadele etmeye devam etmeniz gerekiyor. Bütün oyuncularımız bize destek veriyor. Futbolda biraz şansa ihtiyacınız var. Göztepe maçından sonra da şanssız olduğumuzdan bahsettim. Taraftarlar arkamızdaysa Avrupa'daki herkes gördüklerine inanamayacak" sözlerini sarf etti.

'BAŞKANIMIZA ÇOK BÜYÜK BİR GÜVENİM VAR'

Başkan Aziz Yıldırım'a karşı olan güvenini vurgulayan Kuyt, "Başkanın bana burada olma şansı vermesinden dolayı çok mutluyum. Teknik heyet tarafında görev verilmişti. Kulüp benim geçen maç ve bu maç için başa geçmemi söyledi. Ben de elimden geldiğince başarılı şekilde yapmayı deneyeceğim. Umarım yarın akşam da başarılı bir akşam olacak. Başkanımıza çok büyük bir güvenim var. Alacağı karar ne olursa kulüp için iyi olacağından eminim. Yarınki maça odaklanmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA
UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeLiverpoolDirk KuytSporSon Dakika

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