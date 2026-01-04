Aydın'da 1. Amatör Küme derbisinde 3 puan Kuyucak Yamalakspor'un oldu - Son Dakika
Aydın'da 1. Amatör Küme derbisinde 3 puan Kuyucak Yamalakspor'un oldu

04.01.2026 20:06  Güncelleme: 20:09
Aydın Futbol 1. Amatör Küme 1. Grup 11. haftasında Kuyucak Yamalakspor, lider Köşk Belediye Doğanspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Maçta 3 kırmızı kart ve 5 sarı kart çıktı.

Aydın Futbol 1. Amatör Küme 1. Grup 11. haftanın derbi maçında Kuyucak Yamalakspor, lider Köşk Belediye Doğanspor'u 2 golle geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekip aldığı yenilgiyle Bozdoğan Madran Belediyespor ile aynı puanı paylaşarak 2. sıraya geriledi.

Aydın Amatör Küme futbol müsabakalarının en önemli maçları arasında yer alan ve sonucu merakla beklenen Kuyucak Yamalakspor-Köşk Belediye Doğanspor karşılaşması nefes kesti. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği Horsunlu Stadında oynanan karşılaşma oldukça sert geçerken ilk yarıda 1-0 önde iken kırmızı kartla 10 kişi kalan ev sahibi sarı kırmızılı ekip, 2. yarıda siyah beyazlı konuk ekibin beraberlik golünün ardından uzatmalarda galibiyet golünü atmasıyla maçı 3 puanla kazanan ekip oldu.

11. haftaya girildiğinde 24 puanla grubun lideri konumundaki Köşk Doğanspor, deplasmanda aldığı yenilginin ardından liderlik koltuğunu puanını 25'e çıkartan ev sahibi ekip Kuyucak Yamalakspor'a devretti. Konuk ekip aldığı yenilgiyle Bozdoğan Madran Belediyespor ile aynı puanı paylaşarak 2. sıraya geriledi. Grupta Kuyucak Yamalakspor 25 puanla liderliğe yükselirken, Köşk Belediye Doğanspor averajla 24, Bozdoğan Madran Belediyespor'da ise 24 puan oldu. Zirvedekilerin en yakın rakibi olan Nazilli Pınarbaşıspor ise 18 puanla 4. sırada yer aldı.

Horsunlu Stadında oynanan karşılaşmayı Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Kuyucak Yamalakspor Kulüp Başkanı Hüseyin Özen ve Başkan Yardımcısı Av. Bekir Bayar, her iki kulübün yöneticileri ve yaklaşık 500 taraftar izledi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte ilk golü 18. dakikada Adnan Danışman kaydetti. 26. dakikada faulle gelişen pozisyonda hakemle tartışan golün sahibi Adnan Danışman kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 1-0'lık skorla tamamlanırken 2. yarıda konuk ekipten Yasin Yasan 66. Dakikada attığı kafa golü ile beraberliği getirdi. Golün ardından yedek kulübesindeki yedek kaleci Halil Ulusan, 66. dakikada orta hakemden kırmızı kart gördü. Dakika 86'da Berkin Gürkan sahneye çıkarak galibiyeti getiren golü attı. Dakika 88'de ise konuk ekipten Yusuf Kutlu'da kırmızı kart gördü. Akif Yavuz'un yönettiği ve yardımcılıklarını Uğur Şahin ile Tuna Erbiş'in yaptığı maçta 3 kırmızı kart ve 2'si ev sahibi takım olmak üzere 5 sarı kart çıkarken, karşılaşmanın 3'te 2'lik bölümünü 10 kişi sürdüren ev sahibi ekip ve taraftarlar galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

Maç sonunda MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Kuyucak Yamalakspor Kulüp Başkanı Hüseyin Özen, Başkan Yardımcısı Av. Bekir Bayar, takım kaptanları Volkan Ekin ve Berkin Gürkan ile Yamalak Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Çetinel, zor maçın ardından kazanan ekip Kuyucak Yamalakspor'u tebrik etti.

Maç sonunda ev sahibi ekip futbolcularının konuk ekip futbolcuları ile sarılıp kucaklaşması büyük takdir topladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

