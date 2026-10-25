Kuzeyboru, 140 dakikalık mücadelede Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti

Kuzeyboru, 140 dakikalık mücadelede Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti. 140 dakika süren mücadelede setler 20-25, 25-27, 25-17, 25-18 ve 15-13 sonuçlandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ferhat Altınışık
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Dumancic, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Gülce Güçtekin, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani, Cajic, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Öykü Saruhan)
Setler: 20-25, 25-27, 25-17- 25-18, 15-13
Süre: 140 dakika (26, 37, 25, 26, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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