Kuzeyboru, Aydın'ı 3-0 Geçti

Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar
Kuzeyboru: Nasya Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Anna Lazareva, Margaritta Kurilo (Dilek Kınık, Buket Gulubay, Güldeniz Önal)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Johnson, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Leyva, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic)
Setler: 25-21, 25-21, 25-17
Süre: 83 dakika (32, 28, 23)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
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