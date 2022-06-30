"Kuzeyin yıldızı", Kırkpınar'da "kemer yakmak" istiyor - Son Dakika
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"Kuzeyin yıldızı", Kırkpınar'da "kemer yakmak" istiyor

30.06.2022 13:00
"Kuzeyin yıldızı", Kırkpınar'da "kemer yakmak" istiyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı, altın kemeri Ali Gürbüz'e kaptırmak istemediğini söyledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı, altın kemeri Ali Gürbüz'e kaptırmak istemediğini söyledi.

"Kuzeyin yıldızı" diye anılan Atlı, AA muhabirine, aralık ayından itibaren güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti.

Kamplar ve ön hazırlıkların verimli geçtiğini aktaran Atlı, "Allah'a şükür kazasız belasız Edirne'ye geldik. Hedefimiz burada altın kemeri memleketimize, belediyemize götürmek. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Kırkpınar'da iddialı olduğunu ifade eden Atlı, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde büyük bir belirsizlik vardı, 'Yapılacak mı, yapılmayacak mı?' derken zaten olmadı. 6, 7 ay biraz boşa çalışmış olduk, bu da bizi hem psikolojik hem fiziksel olarak biraz yıprattı. Ama artık önümüze bakacağız, biz profesyonel sporcularız. Hedefimiz 2022'de altın kemer almak. Ali Gürbüz'ün kemer senesi. Ona kemeri vermemek, kemeri memleketimize götürmek için uğraşacağız. Hedefimiz bu yönde."

Tüm başpehlivanların bu yıl iddialı olduğunu dile getiren Atlı, "Dediğimiz gibi Ali Gürbüz'ün kemer senesi. Cumhuriyet tarihinde sadece 4 kişide var altın kemer, o da almak için iddialı. Ali, altın kemeri almaya çalışacak, biz vermemeye çalışacağız. Ortaya güzel güreşler çıkacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fatih Atlı, Ali Gürbüz, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Kuzeyin yıldızı', Kırkpınar'da 'kemer yakmak' istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Kuzeyin yıldızı", Kırkpınar'da "kemer yakmak" istiyor - Son Dakika
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