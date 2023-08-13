Kylian Mbappe Paris Saint-Germain'e geri alındı - Son Dakika
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Kylian Mbappe Paris Saint-Germain'e geri alındı

Son Güncelleme: 13.08.2023 14:19

Paris Saint-Germain'de kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe, yönetimle yaptığı yapıcı ve olumlu konuşmanın ardından yeniden kadroya dahil edildi. Real Madrid ve Al Hilal'in Mbappe'nin peşinde olduğu biliniyor.

Paris Saint-Germain'de kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe affedildi. Fransız yıldız, yönetimle yaptığı yapıcı ve olumlu konuşmanın ardından yeniden kadroya dahil edildi.

"KADROYA GERİ ALINDI"

Paris Saint-Germain'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında PSG- Lorient maçından önce yapılan çok yapıcı ve olumlu görüşmelerin ardından, oyuncu bu sabah ilk takım antrenman kadrosuna geri alındı." ifadeleri kullanıldı.

AL HILAL VE REAL MADRID PEŞİNDE

Real Madrid ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Kylian Mbappe'nin peşinde olduğunu biliniyor. Fransız yıldız, Real Madrid ile görüştüğü ve İspanyol devine transfer olmak istediği iddiaları sonrasında kadro dışı kalmıştı.

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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kylian Mbappe Paris Saint-Germain'e geri alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kylian Mbappe Paris Saint-Germain'e geri alındı - Son Dakika
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