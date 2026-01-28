L\'Etape Marmaris basın toplantısı yapıldı

Tour de France'ın amatör serisi L'tape Series by Tour de France, 2026 yılında Türkiye'de iki ayrı şehirde düzenlenecek. Serinin ilk etabı olan L'Étape Marmaris by Tour de France'ın basın toplantısı da düzenlendi.

Yaklaşık 30 ülkeden binin üzerinde amatör bisiklet sporcusunun katılması planlanan L'tape Series by Tour de France'ın ilk ayağı, 7 Haziran 2026'da Marmaris'te yapılacak. Serinin ikinci yarışı ise 20 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da koşulacak. Dünyada 20 ülkede 35 şehirde düzenlenen organizasyon, Marmaris'te dağlık yapısı, uzun tırmanışları ve teknik inişleriyle Tour de France'ın efsanevi dağ etaplarından ilham alan parkurlarda gerçekleştirilecek.

L'Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü Ömer Kafkas, "Bugün burada yalnızca bir organizasyonu değil; spor, sağlık, sürdürülebilirlik ve spor turizmi odağında Türkiye'nin geleceğine dair güçlü bir vizyonu paylaşıyoruz. L'tape Series by Tour de France, dünyanın en büyük spor markalarından biri olan Tour de France'ın, amatör sporcuları şehirler ve destinasyonlarla buluşturan en prestijli global organizasyonlarından biridir. Bu markayı Türkiye'ye getirirken hedefimiz netti. Bu sadece bir yarış değil, Türkiye'nin spor turizminde üst lige çıkış hamlesi olacaktı. İstanbul'da iki kez başarıyla gerçekleştirdiğimiz L'tape Türkiye ile binlerce sporcuya ve milyonlarca erişime ulaşan iletişim ve yayın gücünü bir araya getirerek bu vizyonu somut şekilde hayata geçirdik. Bugün L'tape Türkiye, uluslararası takvimde güçlü bir referans noktasıdır. Şimdi bu başarıyı doğası, iklimi, altyapısı ve vizyoner yaklaşımıyla öne çıkan Marmaris'e taşıyoruz. L'tape Marmaris, sürdürülebilirlik ilkeleriyle tasarlanan, sağlıklı yaşamı teşvik eden ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlayan güçlü bir spor turizmi projesidir" cümlelerine yer verdi.

Metin Cengiz: "Bu etkinliklerin bisiklet kültürünün yaygınlaşmasında önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz de önemli bir organizasyon için bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak, amatör bisikletçilerin de tıpkı profesyoneller gibi trafiğe kapalı ve güvenli parkurlarda yarışabildiği organizasyonları çok önemsiyor ve destekliyoruz. Geniş bir yaş aralığında, kadın ve erkek sporcuları bir araya getiren bu tür etkinliklerin bisiklet kültürünün yaygınlaşmasında önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Dünya genelinde milyonlarca bisiklet severi buluşturan ve yüksek bir uluslararası marka değerine sahip olan L'Etape by Tour de France'ın Marmaris'te düzenlenecek olması, spor turizmi, yerel ekonomi ve bisiklet kültürü açısından ülkemize değerli katkılar sunacaktır. 7 Haziran 2026'da Marmaris'in eşsiz doğası ve bisiklet dostu altyapısıyla ev sahipliği yapacağı bu organizasyonun, sporcular ve ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim olacağına inanıyoruz. Bu önemli organizasyona destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza güvenli ve keyifli bir yarış diliyorum" dedi.

Nurullah Kaya: "Tüm spor branşları Marmaris'e yakışıyor"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da, "L'tape by Tour de France Marmaris, kentimizin marka kimliğiyle güçlü biçimde örtüşen, şehri ortak bir vizyon etrafında buluşturan çok kıymetli bir organizasyon. Kamu kurumları, yerel yönetimler, STK'lar ve sektör temsilcileriyle birlikte Marmaris olarak bu organizasyona sahip çıkıyoruz. 2026 yılının 'Gençlik Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, gençleri sporla buluşturan, sağlıklı yaşamı ve çevre bilincini teşvik eden bu tür uluslararası etkinliklerin önemi daha da artmaktadır. Bu organizasyonun gençlerimiz için ilham verici, Marmaris için ise uzun vadeli ve sürdürülebilir bir kazanım olacağına inanıyoruz. Tüm spor branşları Marmaris'e yakışıyor. Bu konuda güçlü bir alt yapımız var. Resmi kurum ve kuruluşlarımız, yerel kurumlarımızla beraber belediyeler, il gençlik spor müdürlüğü, TGA, ticaret odası ve STK'larımız ile beraber bu organizasyonlara inşallah ev sahipliği yapmaya hazırız. Bizim yaklaşık 100 kilometre boyunca doğa harikası cenneti ala köşelerimizde bu parkurları tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu ise şehrin bisiklet branşı için son derece elverişli bir destinasyon olduğunu aktararak, "Marmaris; doğası, parkurları ve altyapısıyla L'tape by Tour de France gibi dünya çapında ilgi gören bir organizasyon için güçlü bir ev sahibi. Bu yarışın Marmaris'te gerçekleşmesi, kentin marka değerine önemli katkı sağlayacak ve dünya genelindeki sporseverlere Marmaris'i tanıtacaktır. Federasyonumuz ve tüm paydaşlarla birlikte bu organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

A.S.O Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Mathieu Clanchın da, "Marmaris etabı için biz de heyecanlıyız, bisiklet sürücüleri buraya gelince harika bir doğa ve muhteşem parkurlar görecekler, biz çok heyecanlıyız. Haziran ayında tekrar gelerek deneme sürüşleri yapacağız, şimdiden buraya hayran kaldık" diyerek yarış için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Marmaris etabında kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Fransa'da düzenlenen L'tape du Tour'a katılma hakkı elde edecek. L'tape Marmaris ve L'tape Türkiye için yarış haftasına kadar kayıtlar devam edecek. - MUĞLA