Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti

16.10.2022 19:18

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 yendi. Eflatun-beyazlılarda galibiyeti getiren golleri Benzema, Valverde ve Rodrigo attı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 25'e çıkarttı ve haftayı lider bitirdi.

Real Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 9. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Dev maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

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Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Karim Benzema, 35. dakikada Federico Valverde ve 90+1. dakikada Rodrigo kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 83. dakikada Ferran Torres attı.

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HAFTAYI LİDER KAPADILAR

Bu sonucun ardından Real Madrid ligde puanını 25'e yükselterek haftayı lider kapattı. Xavi'nin öğrencileri ise El Clasico mağlubiyetiyle 22 puanda kaldı.

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SON DAKİKA: Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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