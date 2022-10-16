Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti

Real Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 9. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Dev maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Karim Benzema, 35. dakikada Federico Valverde ve 90+1. dakikada Rodrigo kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 83. dakikada Ferran Torres attı.
Bu sonucun ardından Real Madrid ligde puanını 25'e yükselterek haftayı lider kapattı. Xavi'nin öğrencileri ise El Clasico mağlubiyetiyle 22 puanda kaldı.
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