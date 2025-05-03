Lanet devam ediyor! Harry Kane sahaya indi şampiyonluk ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Lanet devam ediyor! Harry Kane sahaya indi şampiyonluk ertelendi

Lanet devam ediyor! Harry Kane sahaya indi şampiyonluk ertelendi

Bundesliga'da Bayern Münih, Leipzig ile deplasmanda 90+5'te yediği golle 3-3 berabere kaldı. Maçın galibiyetle bitmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Bayern'de Harry Kane, şampiyonluğu kutlamak için saha kenarına geldi ancak Alman ekibi son saniyelerde gol yedi ve maç 3-3 bitti. Harry Kane'in kariyerinde ilk şampiyonluğunu kazanması bir süre daha ertelendi.

03.05.2025 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bundesliga'da Bayern Münih, Leipzig deplasmanında son saniyelerde yıkıldı. Leipzig karşısında 2-0 geriye düşen Bayern Münih, 3-2 öne geçti ve son anlara 3-2 önde girdi. Maçın galibiyetle bitmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Bayern Münih'te her şey Harry Kane'in saha kenarına inmesiyle değişti.

HARRY KANE LANETİ DEVAM EDİYOR

Kariyerinde henüz hiç kupa kazanamayan Harry Kane'in laneti bu haftalık da devam etti. Bayern Münih'te cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyen ve karşılaşmayı tribünden takip eden Harry Kane, 3-2'den sonra mücadelenin son saniyelerinde kariyerindeki ilk şampiyonluğu ve kutlamalar için saha kenarına indi. Maçın belki de son atağında Bayern Münih, 90+5'te Yussuf Poulsen'in attığı gole engel olamadı ve skor 3-3'e geldi. Karşılaşmanın geri kalan saniyelerinde de başka gol olmayınca maç 3-3 sona erdi. Kane'in kupa hasreti bir süre daha ertelenmiş oldu.

ŞAMPİYONLUK YA YARIN YA DA HAFTAYA

Ligde 76 puanda bulunan Bayern Münih, 67 puanlı Bayer Leverkusen'in pazar günü Freiburg karşısında puan kaybetmesi veya gelecek hafta oynayacağı Borussia Mönchengladbach maçında puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bayern Münih, Bundesliga, Harry Kane, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lanet devam ediyor! Harry Kane sahaya indi şampiyonluk ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:07:31. #7.13#
SON DAKİKA: Lanet devam ediyor! Harry Kane sahaya indi şampiyonluk ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.