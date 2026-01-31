Lapa lapa yağan kar bile galibiyete engel olmadı! Erzurumspor gözünü Süper Lig\'e dikti

Trendyol 1. Lig 23. hafta maçında Erzurumspor FK ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yoğun kar yağışı altında oynanan mücadeleyi ev sahibi Erzurumspor, 4-0'lık skorla kazandı.

FİŞİ 19. SANİYEDE ÇEKTİLER

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri maçın henüz 19. saniyesinde Eren Tozlu, 65. dakikada Sefa Akgün, 71. dakikada Baiye ve 90+5'te Murat Cem Akpınar kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER ERZURUMSPOR

Bu sonuçla birlikte mavi-beyazlılar puanını 45'e yükseltirken, maç fazlasıyla da liderliğe oturdu. İstanbul ekibi Sarıyerspor ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarıyerspor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.