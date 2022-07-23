Lapseki'de plaj voleybolu turnuvası başladı

Lapseki İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen plaj voleybolu başladı.
Dalyan Mahallesi Halk Plajı yanındaki voleybol sahasında başlayan Lapseki Belediyesi 22. Plaj Voleybolu Turnuvası'na bu yıl kadınlarda 8, erkeklerde ise 19 takım takım katılıyor. Yarın sona erecek turnuvada 36 sporcunun katıldığı turnuvada 51 maç oynanacak.
Turnuvanın açılışında konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle yapamadıkları Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası'nı gelecek yıl konserleri de içeren daha büyük bir organizasyonla gerçekleştireceklerini bildirdi.
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