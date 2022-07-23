Turnuvanın açılışında konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz , son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle yapamadıkları Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası'nı gelecek yıl konserleri de içeren daha büyük bir organizasyonla gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Lapseki'de plaj voleybolu turnuvası başladı - Son Dakika

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