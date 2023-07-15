Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes için Lazio da devreye girdi. İtalyan ekibi oyuncunun yeşil ışık yakması durumunda, Paredes'in kulübü PSG ile temasa geçecek.
Sky Italia'da yer alan habere göre; Leandro Paredes ile Galatasaray'ın dışında Lazio da ilgileniyor. Suudi Arabistan'a transfer olan Milinkovic Savic'in yerine Paredes'i düşünen İtalyan ekibi, oyuncunun onay vermesi halinde kulübü PSG ile görüşmelere başlayacak.
Arjantin'de Boca Juniors altyapısında yetişen Paredes, Avrupa'da Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.
Son Dakika › Spor › Cimbom'a çizmeden rakip var! Lazio, Galatasaray'ın hedefindeki Paredes için devreye girdi - Son Dakika