Cimbom'a çizmeden rakip var! Lazio, Galatasaray'ın hedefindeki Paredes için devreye girdi - Son Dakika
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Cimbom'a çizmeden rakip var! Lazio, Galatasaray'ın hedefindeki Paredes için devreye girdi

15.07.2023 14:45

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes için Lazio da devreye girdi. İtalyan ekibi oyuncunun yeşil ışık yakması durumunda, Paredes'in kulübü PSG ile temasa geçecek.

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes için Lazio da devreye girdi. İtalyan ekibi oyuncunun yeşil ışık yakması durumunda, Paredes'in kulübü PSG ile temasa geçecek.

SAVIC'İN YERİNE PAREDES

Sky Italia'da yer alan habere göre; Leandro Paredes ile Galatasaray'ın dışında Lazio da ilgileniyor. Suudi Arabistan'a transfer olan Milinkovic Savic'in yerine Paredes'i düşünen İtalyan ekibi, oyuncunun onay vermesi halinde kulübü PSG ile görüşmelere başlayacak.

PAREDES'İN KARİYERİ

Arjantin'de Boca Juniors altyapısında yetişen Paredes, Avrupa'da Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.

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Leandro Paredes, Juventus, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cimbom'a çizmeden rakip var! Lazio, Galatasaray'ın hedefindeki Paredes için devreye girdi - Son Dakika
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