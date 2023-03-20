Lazio kaptanı Alberto'dan Mourinho'ya sinkaflı laflar! - Son Dakika
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Lazio kaptanı Alberto'dan Mourinho'ya sinkaflı laflar!

20.03.2023 14:26

Lazio'nun Roma'yı 1-0 yendiği başkent derbisi sonrası Luis Alberto'nun Jose Mourinho'ya sinkaflı lafları olay oldu. Lazio kaptanı İspanyol topçu Luis Alberto, Mourinho'ya, "Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağzını açamaz." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A 27. hafta maçında Lazio ile Roma karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmada 8 sarı ve 3 kırmızı kart çıktı. Mücadele 1-0 Lazio üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Derbi sonrası Lazio kaptanı Luis Alberto'nun Roma teknik direktörü Mourinho'yu hedef alarak söylediği çirkin sözler damga vurdu.

"BİR DAHA AĞIZLARINI AÇAMAZLAR"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef alan Luis Alberto, "Bugün derbide Roma'yı s...k. Ne zaman derbi maç olsa, öncesinde çeneleri düşüyor. Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağızlarını açamazlar. Her derbiden önce çok konuşuyorlar." diyen Lazio kaptanı, "Yapmaları gereken sessiz kalmaktı. Derbiden önce sürekli konuştular, derbide ise hiçbir şey yapamadılar. Tek amaçları rakiplerini kışkırtmak. Sonra da bahanelere sığınıyorlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Lazio kaptanının Mourinho'ya ettiği küfürleri duyanlar

"ROMA'DAN DAHA İYİYİZ"

Roma'nın bir diğer tecrübeli oyuncusu Romagnoli ise "Nasıl oynadıklarını çok iyi biliyorduk. Biz Roma'dan daha iyiyiz, daha kaliteliyiz. Kazanmak önemliydi. Gol yemeden kazanmak ise çok özeldi." değerlendirmesini yaptı.

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SON DAKİKA: Lazio kaptanı Alberto'dan Mourinho'ya sinkaflı laflar! - Son Dakika
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