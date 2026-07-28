Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Mason Greenwood transferiyle dikkat çeken Fenerbahçe’nin bir sonraki büyük hedefi, Portekizli dünya yıldızı Rafael Leao. Fenerbahçe’nin futbol şube sorumlusu Cihan Kamer’in Leao transferi için İtalya’ya gittiği haberi bomba etkisi yarattı.

LEAO FENERBAHÇE'YE ''EVET'' DEDİ

İtalyan basınından Sportmediaset ve Sportitalia’nın haberlerine göre; Transferde çok ısrarcı olan Fenerbahçe, Leao’ya yıllık 12 milyon euro maaş teklif etti. Sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve kulüp ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

MILAN'A YAPILACAK TEKLİF

Fenerbahçe'nin Milan'a yapacağı teklifin ise 5 milyon Euro kiralama, 35 milyon Euro zorunlu satın alma ve 2 milyon Euro bonus olacağı iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Milan ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon çıktığı 31 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Portekizli milli oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.