LeBron James, NBA tarihine geçti! - Son Dakika
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LeBron James, NBA tarihine geçti!

20.03.2022 11:53
LeBron James, NBA tarihine geçti!

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 36 bin 947 sayı ile NBA tarihinin en skorer 2. oyuncusu oldu.

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 36 bin 947 sayı ile NBA tarihinin en skorer 2. oyuncusu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), gece oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, deplasmanda Washington Wizard'a 127-119 mağlup olurken LeBron James tarihe geçti. Mücadelede 38 sayı kaydeden LeBron, NBA kariyerinde toplam 36 bin 947 sayıya ulaşarak NBA tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

37 yaşındaki yıldız oyuncu, tüm zamanların en iyi 4 numaralarından biri olarak gösterilen Karl Malone'yi geride bırakarak en skorer ikinci oyuncu olurken listenin zirvesinde 38 bin 387 sayı ile Kerim Abdülcabbar bulunuyor.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Bucks: 119 - Timberwolves: 138

Mavericks: 108 - Hornets: 129

Pistons: 109 - Cavaliers: 113

Lakers: 119 - Wizards: 127 - İSTANBUL

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Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Lakers, Washington, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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