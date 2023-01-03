Atletico Madrid'in Leicester City ile ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlaması an meselesi.
Sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi sona erecek Çağlar Söyüncü ile her konuda anlaşmaya varan Atletico Madrid, İngiliz ekibi ile masaya oturarak imzayı ara transfer döneminde attırmanın hesaplarını yapıyor. Leicester City'nin uygun bir fiyat vermesi durumunda İspanyollar, milli yıldızı Ocak'ta kadrosuna katabilir.
2018'te Freiburg'dan Leicester City'e 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de şimdiye kadar forma giydiği 125 maçta 3 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Son Dakika › Spor › Leicester City'nin gözden çıkardığı Çağlar Söyüncü, İspanya devine çok yakın! - Son Dakika