Leipzig, Saracchi'nin sözleşmesinin yıl sonunda feshedileceğini duyurdu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi'nin sözleşmesinin yıl sonunda feshedileceğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Saracchi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak 31 Aralık itibarıyla feshedileceği belirtildi.

2018'de 12 milyon avro transfer bedeliyle Leipzig'e gelen 23 yaşındaki futbolcunun Leipzig ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

2020'nin ocak ayından itibaren 18 ay Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Saracchi, bu sezonun başında Lepzig'e döndü.

Saracchi, 2021-2022 sezonun başında dizinden sakatlanarak Alman ekibinde forma giymemişti.