Lemina: Takım Dengesini Torreira Sağlıyor

GALATASARAY'IN Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina, "Lucas Torreira çok iyi bir form tuttu. Form tutması takıma da yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun için çok mutluyum" dedi.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yendi. Karşılaşma sonrası Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Lemina, "Maçı agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Ligi iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Defans hattında sağlam bir temel kurduk. Abdülkerim, Davinson ve Muslera ile iletişimimiz çok iyi. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu durum hücum hattına da yarıyor. Bizim sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor."