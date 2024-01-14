 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı

Deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Leonardo Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 37. dakikada oyuna girdi.

14.01.2024 - 19:45,  Güncelleme: 19:50
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Fk ile kozlarını paylaştı.

SERDAR SAKATLANDI

Mücadelenin 37. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Serdar Aziz tekrar sakatlandı.

BONUCCI OYUNA GİRDİ

Sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı transferi Leonardo Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 37. dakikada oyuna dahil oldu. Bu maç Bonucci'nin Fenerbahçe'deki ilk maçı oldu.

Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
Leonardo Bonucci Fenerbahçe\'deki ilk maçına çıktı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Leonardo Bonucci, Gaziantep FK, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı - Son Dakika


20:55
Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
17:58
TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:43
Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi
17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi

Son Dakika
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:43 Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 21:04:09. #1.13#
SON DAKİKA: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement