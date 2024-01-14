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Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı•
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Fk ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 37. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Serdar Aziz tekrar sakatlandı.
Sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı transferi Leonardo Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 37. dakikada oyuna dahil oldu. Bu maç Bonucci'nin Fenerbahçe'deki ilk maçı oldu.
Son Dakika › Spor › Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı - Son Dakika