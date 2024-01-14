Leonardo Bonucci Fenerbahçe\'deki ilk maçına çıktı

MİT\'ten Suriye\'de PKK\'ya bir darbe daha

Şehitlerimizin intikamı için düzenlenen operasyonu böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Fk ile kozlarını paylaştı.

SERDAR SAKATLANDI

Mücadelenin 37. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Serdar Aziz tekrar sakatlandı.

BONUCCI OYUNA GİRDİ

Sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı transferi Leonardo Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 37. dakikada oyuna dahil oldu. Bu maç Bonucci'nin Fenerbahçe'deki ilk maçı oldu.