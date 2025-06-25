Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Benfica ile Bayern Münih karşılaştı. Karşılaşmayı Benfica, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

TEK GOL SCHJELDERUP'TAN

Portekiz devi Benfica'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Norveçli sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup attı.

LEROY SANE YÜZDE YÜZLÜK POZİSYONU KAÇIRDI

Galatasaray'ın transfer ettiği Leroy Sane, karşılaşmanın 89. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.

MİLLİLERİMİZ FORMA GİYDİ

Benfica'da milli futbolcular Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna dahil oldu.

BENFİCA LİDER, BAYERN İKİNCİ

Bu sonuçla birlikte Benfica, puanını 7 yaparak gruptan lider çıktı. 6 puanda kalan Bayern Münih ise ikinci olarak son 16 turuna kalmayı başardı.