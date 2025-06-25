FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Benfica ile Bayern Münih karşılaştı. Karşılaşmayı Benfica, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Portekiz devi Benfica'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Norveçli sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup attı.
Galatasaray'ın transfer ettiği Leroy Sane, karşılaşmanın 89. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.
Benfica'da milli futbolcular Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Benfica, puanını 7 yaparak gruptan lider çıktı. 6 puanda kalan Bayern Münih ise ikinci olarak son 16 turuna kalmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti - Son Dakika
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