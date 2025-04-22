Levent Çakmur'dan Curling Hedefi - Son Dakika
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Spor

Levent Çakmur'dan Curling Hedefi

Erzurum İl Müdürü Levent Çakmur, curlingde milli takım seçmelerine katılmayı hedefliyor.

22.04.2025 11:21
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Lisanslı curling sporcusu 50 yaşındaki Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, milli formayı giyip Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Çocukluktan beri farklı branşlarda sporun içinde yer alan Çakmur, Eğitim Gücü Spor Kulübünün lisanslı sporcu olarak curling müsabakalarına katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak buz üzerinde gençlere örnek olan ve şu sıralar milli takım seçmelerine hazırlanan Çakmur, ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi amaçlıyor.

"Hem rol model olalım hem de örnek olalım diye mücadele ediyoruz"

Levent Çakmur, AA muhabirine, çocukluğundan beri sporun içinde bir hayat sürdüğünü söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden önce de çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Çakmur, şöyle konuştu:

"Eğitim Gücü Spor Kulübü olarak 17-18 senedir faaliyetlerimizi çocuklarla birlikte yapıyoruz. Takımımız curlingde yaklaşık 7 yıldır 2. Lig müsabakalarına katılıyor. Hem rol model olalım hem de örnek olalım diye 7 yıldır lisanslı sporcu olarak curlingde mücadele ediyoruz. Her ne kadar gücümüz gençlere yetmese de liglerde büyük bir zevkle mücadelemizi veriyoruz. Yaklaşık 3 yıldır üst lige çıkmak için çalışmalarımızı, antrenmanlarımız yapıyoruz."

Çakmur, çocukluğumda futbolla ilgilendiğinden bahsederek, UEFA B belgesinin olduğunu ve 17 sene futbol antrenörlüğü yaptığını dile getirdi.

Yine 17 sene ulusal voleybol hakemliği yaptığını belirten Çakmur, "Voleybol federasyonu ile çok aktif çalıştık. Bir sezon Futbol Teknik Eğitim Merkezi antrenörü ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi olarak görev yaptım. Kızak federasyonunda hem milli takım hocalığı hem de federasyon asbaşkanlığı yaptık. Milli takımlarda ve teknik kurallarda ülkemize hizmet ettik. Yani spor bizim hayatımız. " ifadelerini kullandı.

"Curlingi zevkle oynuyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü olduktan sonra sporu bırakmadığını söyleyen Çakmur, "Bu kültürle büyüyen biri olduğumuz için curling performans sporu olmasa da buz satrancı olarak nitelendirildiği için zevkle oynuyoruz. Çocuklarla, arkadaşlarımızla birlikte sporun her yerinde olmaya, yöneticilik, antrenörlük ve sporculuğun her yerinde olmaya gayret gösteriyor, elimizden geldiğince spora hizmet etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza hizmet bizim için bir şereftir, zevktir. Ülkemize ve çocuklarımıza hizmet için buradayız. Allah ömür verdiği sürece bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çakmur, curlingde milli takım seçmelerine katılacağını anlatarak, "Senyörler grubu 50 yaş ve üzeri. Ben de 50 yaş üzerini bu yıl doldurdum. Milli takım seçmelerine katılacağız. Yeni sezonda inşallah iddialıyız. Senyörler grubunda takımımızla birlikte yarışmalara ve milli takım seçmelerine katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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