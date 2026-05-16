Lewandowski, Barcelona defterini resmen kapattı

Barcelona’nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski, sezon sonunda İspanyol devinden ayrılacağını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Polonyalı yıldız, yaptığı paylaşımla dört yıllık Barcelona kariyerinin sona erdiğini duyurdu. Lewandowski, kulüpteki hedeflerini tamamladığını ifade etti.

“YOLUMA DEVAM ETME ZAMANI” Deneyimli futbolcu paylaşımında, “Dört yıl süren zorluklar ve yoğun çalışmanın ardından artık yoluma devam etme zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, Barcelona’dan “görevini tamamlamış” hissiyle ayrıldığını söyledi.

“BARÇA AİT OLDUĞU YERE GERİ DÖNDÜ”

Lewandowski, Barcelona’daki döneminde 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşadığını hatırlattı. Polonyalı golcü ayrıca, “İlk günümden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Barça ait olduğu yere geri döndü” dedi.

LAPORTA’YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Tecrübeli futbolcu, Barcelona Başkanı Joan Laporta’ya da özel teşekkür etti. Lewandowski, “Bana kariyerimin en inanılmaz dönemlerinden birini yaşama fırsatı verdiği için Başkan Laporta’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BARCELONA KARİYERİ

Robert Lewandowski, Barcelona formasıyla çıktığı 191 maçta 119 gol atıp 24 asist yaptı. Polonyalı yıldız, Katalan ekibinin son yıllardaki en önemli isimlerinden biri olmuştu.