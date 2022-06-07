Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! "Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?" - Son Dakika
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Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! "Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?"

07.06.2022 08:48

Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini sık sık dile getiren Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowski, yönetimin ayrılmasına izin vermediğini öne sürdü. Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Lewa, "Kulüp beni neden zorla tutacak ki? Başına böyle bir şeyin gelebileceğini gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek ki?" ifadelerini kullandı.

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski'nin geleceği merak konu su oldu. Takımdan ayrılmak istediğini birçok kez ifade eden golcü oyuncu geçen hafta bunu bir kez daha dile getirerek Bayern yönetiminin desteğini beklemişti. Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn'da bu ayrılığı isteme durumunun tek taraflı olmadığını ifade etmişti.

'Hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek ki?' diyen Lewandowski'den yönetime sert sözler

"HANGİ OYUNCU GELMEK İSTEYECEK Kİ?"

Polonya'da bir podcast programına konuşan tecrübeli futbolcu, çok konuşulacak cümleler sarf etti. Robert Lewandowski:

"Ayrılmayı istemem parayla ilgili değil. Hayatımda başka duyguların da olmasını istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemediler. İçimden bir ses ayrılmam gerektiğini söylüyor ve bunu aşamıyorum. Bir kulüpte yıllar boyunca oynuyorsanız, sürekli kendinizi hazır tuttuysanız, sakatlıklarda bile hazırsanız ve en iyi halinizi ortaya çıkardıysanız bence iki taraf için de en iyi çözümü bulmak gerekiyor ve tek taraflı bakmamak gerekiyor. Burada birkaç yıl oynadıktan sonra böyle bir talepte bulunsaydım anlardım ama böyle bir yolu bitirdikten sonra bu saygıyı görmek istiyorum. Kulüp beni neden zorla tutacak ki? Başına böyle bir şeyin gelebileceğini gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek ki? 8 yıldır buradayım. Harika insanlarla tanıştım, harika işler başardık. Bunun hafızalarda böyle kalmasını istiyorum"

GOL MAKİNESİ

Bundesliga ekibi Bayern Münih formasıyla başarıdan başarıya koşan Polonyalı golcü, 373 maçta 344 gole imzasını atmayı başardı.

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Robert Lewandowski, Bayern Münih, Oliver Kahn, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! 'Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?' - Son Dakika


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