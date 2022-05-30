Lewandowski'ye göre Bayern Münih serüveni bitti - Son Dakika
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Lewandowski'ye göre Bayern Münih serüveni bitti

30.05.2022 18:49
Lewandowski'ye göre Bayern Münih serüveni bitti

Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski, Bayern Münih Kulübü'ndeki kariyerinin bittiğini söyledi.

Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski, Bayern Münih Kulübü'ndeki kariyerinin bittiğini söyledi.

Polonya Milli Takımı'nın, başkent Varşova'da Galler'i ağırlayacağı UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçı öncesi konuşan Lewandowski, "Bayern Münih'le olan hikayemin bittiği kesin. Son aylarda yaşananların ardından kulüple daha fazla iş birliği hayal edemiyorum." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'le sözleşmesi 2022-23 sezonu sonunda bitecek 33 yaşındaki forvet, "Transferin iki taraf için de en iyi seçenek olacağını düşünüyorum. Bayern'in sırf fırsatı olduğu için beni durdurmayacağına inanıyorum." diye konuştu.

2014'ten bu yana forma giydiği Alman kulübü Bayern Münih'te 375 maça çıkan ve 344 gol atan Lewandowski, 8 lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2020 ve 2021'de FIFA En İyi Erkek Futbolcu Ödülü'nü alan Lewandowski'nin, İspanyol kulübü Barcelona'ya gideceği iddia ediliyor.

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Kaynak: AA

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Galler, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lewandowski'ye göre Bayern Münih serüveni bitti - Son Dakika


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