Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye - Son Dakika
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Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

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Lewis Hamilton\'dan Kim Kardashian\'a servet değerinde hediye
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Formula 1'in dünyaca ünlü pilotu Lewis Hamilton'ın, 46 yaşına giren sevgilisi Kim Kardashian'a milyon dolarlık bir doğum günü hediyesi aldığı öne sürüldü. İngiliz pilotun Kardashian için 3,5 milyon dolar değerinde Bugatti Veyron satın aldığı iddiası dikkat çekti.

Formula 1'in yıldız isimlerinden Lewis Hamilton ile dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ilişkisine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ferrari pilotu Hamilton'ın, 21 Ekim'de 46 yaşına giren sevgilisine milyon dolarlık bir otomobil hediye ettiği ileri sürüldü.

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

3,5 MİLYON DOLARLIK BUGATTI İDDİASI

Ortaya atılan iddiaya göre Lewis Hamilton, Kim Kardashian'ın doğum günü için 3 milyon 500 bin dolar değerinde bir Bugatti Veyron satın aldı. 

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

DOĞUM GÜNÜNÜ AİLESİYLE KUTLADI

Kim Kardashian, 46. yaş gününü Beverly Hills'teki Waldorf Astoria otelinde bulunan Baldi restoranında ailesiyle birlikte kutladı. Doğum günü kutlamasına annesi Kris Jenner ve kardeşleri de katılırken, Hamilton'ın ABD Grand Prix'si hazırlıkları nedeniyle organizasyonda yer almadığı belirtildi. Çiftin daha önce Filipinler'de birlikte tatil yaptığı ve Kardashian'ın doğum gününü erkenden kutladığı da basına yansıdı.

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

İLİŞKİLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞAMIYORLAR

2026 yılında birliktelikleriyle dikkat çeken Hamilton ve Kardashian, yıl boyunca çeşitli organizasyonlarda birlikte görüntülendi. Kardashian, Monaco Grand Prix'sinde de İngiliz pilota destek verdi. 

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    Yorumlar (1)

  • JY JY:
    HUZUR İSLAMDA DERLER AMA YALAN. PARAN VARSA VE DİNLERDEN UZAKTAYSAN HUZURUN OLUR. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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