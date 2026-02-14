Libya\'da Mağrib Engel Atlama Şampiyonası

Libya'nın başkenti Trablus'ta Mağrib Engel Atlama Şampiyonası düzenlendi.

Trablus Üniversitesi Binicilik Akademisi'nde gerçekleşen şampiyonada, Tunus, Cezayir ve Libya'dan çok sayıda binici yarıştı.

Mağrib ve Libya Binicilik Federasyonu Başkanı Ferid Abdulkadir es-Sebi, AA muhabirine verdiği demeçte, Mağrib Engel Atlama Şampiyonasının uzunca bir süredir farklı Mağrib ülkelerinde, bu yıl ise Libya'da ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Abdulkadir es-Sebi, "Tabi ödüller tarihi nitelikteydi. Bu, ödüllerin ve büyük hediyelerin değerinin 3 milyon Libya dinarını (yaklaşık 480 bin dolar) aşması ülkede ilk kez olan bir durum" ifadelerini kullandı.

Libya'da binicilik şampiyonalarının yapıldığı ana merkezin Havaalanı Yolu Binicilik Okulu olduğunu ve burada sene sonunda uluslararsı yarışlar yapılacağını söyleyen Sebi şunları kaydetti:

"Savaştan sonra Havaalanı Yolu Binicilik Okulu'nun bakım ve hazırlıkları tamamlandı. Yıl sonunda, Allah'ın izniyle büyük bir uluslararası şampiyona düzenlenecek. (Bu şampiyonada) Türkiye'den ve tüm dost, kardeş ülkelerden dostlarımızın bizimle birlikte olmasını umuyoruz."