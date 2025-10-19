Licka: Takımla Gurur Duyuyorum

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Fenerbahçe maçının son bölümünde oyuncuların çok iyi baskı kurduğuna vurgu yaparak, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, açıklamalarda bulundu. Mücadelenin son bölümündeki baskılı oyunlarına yönelik soruya Licka, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Saygı duymamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Kaliteli bir kadroları var. Yedek kulübesinde En-Nesyri, Szymanski gibi oyunculara sahipler. Bizim için buradan ders kazanmak için iyi bir maçtı. Oyuncularımız alışık değiller. Bu maçlarda öz güven kazanırsınız. Bu maça çıkmadan acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok iyi baskı yaptılar. Bu koyduğumuz karakterden dolayı onlar da şaşırdılar. İlk defa yan yana oynayan oyuncularımız vardı. Değişikliklerden çok memnunum; Berkay ve Ahmet Sivri'yi de oyunları nedeniyle tebrik ediyorum. Önümüzde Kayseri maçı var. Orada neler olacak göreceğiz. Takımımla çok gurur duyuyorum. Çok kaliteli takıma karşı mücadele ettiler" yanıtını verdi.

"En önemli eksikliğimiz gol atma kabiliyetimiz"

Ligde alınan kötü sonuçlar ve en kötü başlangıçla ilgili Licka, "Hoca benim. Sonuçlardan sorumlu olan da benim. 9 maçta 8 mağlubiyet. Bu ne demek oluyor? Çalışmaya devam etmemiz anlamına geliyor. Oyuncularımın en iyi potansiyelini bulmamız gerekiyor. Oyuncularım bugün çok iyi gayret ve istek gösterdi. Bir maça kalmamalı bu sadece. Forvet hattında daha etkili olmamız gerekiyor. En önemli eksikliğimiz gol atma kabiliyetimiz" diye konuştu.

"Hakem kararları hakkında ağlayamam"

Marcel Licka, hakem kararlarına yönelik ise, "Ben hakem hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bu konu hakkında da ağlayamam. Öncelikle takımıma ve kendime bakarım. Daha iyi ne yapabilirim. Hakem hakkında bahane üretemem. Ne yapabilirim diye bakarım, sonrasında analizini yaparım. Ben orta saha oyuncularımdan ileriye direkt oynamalarını istiyorum. Berkay'ı Kayseri maçında göreceğiz belki daha fazla oynayabilir. Orta saha oyuncularının geriye ya da kanatlara asla oynamalarını istemiyorum. Berkay, yarım saat oynadı bence gayet iyi oynadı. Berkay ilk başta şansı vardı o şanslarını kullandı. Bu asla oynamayacak anlamına gelmiyor. Orta sahada bekleyen oyuncular arasında Barış var. Ona da şans vermem gerekiyor. Bu konu hakkında da karar vermem gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL