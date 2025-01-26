Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş - Son Dakika
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Spor

Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş

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İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Persepolis, lider Tractor'ü 2-0 mağlup etti. Kartal, tribünden takip ettiği karşılaşmada taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

26.01.2025 17:17  Güncelleme: 18:53
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İsmail Kartal'ın başına geçtiği Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'nin lideri Tractor'ü ağırladı. Kartal'ın tribünden takip ettiği karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

İKİNCİ YARI 10 KİŞİ OYNADI

Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti. Persepolis'te Muhammed Khodabandelou, 45+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş

TARAFTARLARLA BULUŞTU, TRİBÜNDEN İZLEDİ

Öte yandan Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmayı tribünlerden takip etti. Persepolis taraftarları, müsabaka öncesinde tribünleri selamlayan Kartal'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

ZİRVEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 33'e yükseltirken, Tractor 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis deplasmanda Khuzestan'a konuk olurken, Tractor sahasında Havadar'ı ağırlayacak.

Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal\'dan İran\'a görkemli giriş

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Son Dakika Spor Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Çelikk:
    Aferin Çaycı İsmail Kafan Çalışıyor 14 143 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    İSMAİL KARTAL HAKEMLER OLMADAN KAÇ PUAN TOPLAYACAK GÖRECEĞİZ. 99 PUAN TOPLADIĞI SEZON ORTALAMASI TUTTURAMAZSA FARKI HAKEM İTELEMESİYLE İLE GELEN PUANLARDIR 11 126 Yanıtla
    GFB1907OKAN null:
    Okan Buruk başka bir takıma gittiğinde 102 puanın altında toplayacağı puanı hesaplayıp gsnin hakem Trio suna yazarsın Kenan kozalak 15 0
    Mehmet Seçer:
    ulan dang.alak her sene 99 puan mı toplayacak nerde var öyle hoca çamur atmayı bırakın 10 0
    Savaş Özcan:
    Okan da gitsin bi yabanci ligde 102 puanla sampiyon olsun :) 5 1
    Ahmet Salih:
    Kodalak mısın 4 0
    Dracarys null:
    Kozalak çakma paratoruna bak hakem olmadan ne durumda onu konuşalım mı 2 0
    Timur Başoğlu:
    sen futbolu nasıl yaşiyorsun bilemedim. İlkokulda arkadaşlarla futbol tartiştiğimizda böyle yorum yapan arkadaşlarimiz vardı biran ilkokul yıllarıma gittim... 0 0
  • barış özcan:
    Kral, saygılı vefalı güzel insan. 114 2 Yanıtla
  • Apple User:
    “Ne kahramansınmış” İrandakı 40 milyon azeri türkünün takımını yenmeye nasıl mutlu olursununuz? Bu da habermi? Farsa lanet olsun! 30 76 Yanıtla
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SON DAKİKA: Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş - Son Dakika
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