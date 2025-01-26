Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal\'dan İran\'a görkemli giriş

Kenan KODALAK:

İSMAİL KARTAL HAKEMLER OLMADAN KAÇ PUAN TOPLAYACAK GÖRECEĞİZ. 99 PUAN TOPLADIĞI SEZON ORTALAMASI TUTTURAMAZSA FARKI HAKEM İTELEMESİYLE İLE GELEN PUANLARDIR

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GFB1907OKAN null: Okan Buruk başka bir takıma gittiğinde 102 puanın altında toplayacağı puanı hesaplayıp gsnin hakem Trio suna yazarsın Kenan kozalak 15 0

Mehmet Seçer: ulan dang.alak her sene 99 puan mı toplayacak nerde var öyle hoca çamur atmayı bırakın 10 0

Savaş Özcan: Okan da gitsin bi yabanci ligde 102 puanla sampiyon olsun :) 5 1

Ahmet Salih: Kodalak mısın 4 0

Dracarys null: Kozalak çakma paratoruna bak hakem olmadan ne durumda onu konuşalım mı 2 0