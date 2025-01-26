İsmail Kartal'ın başına geçtiği Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'nin lideri Tractor'ü ağırladı. Kartal'ın tribünden takip ettiği karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.
Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti. Persepolis'te Muhammed Khodabandelou, 45+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Öte yandan Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmayı tribünlerden takip etti. Persepolis taraftarları, müsabaka öncesinde tribünleri selamlayan Kartal'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 33'e yükseltirken, Tractor 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis deplasmanda Khuzestan'a konuk olurken, Tractor sahasında Havadar'ı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş - Son Dakika
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