Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Takımları Yılın İlk Haftasında Fırtına Gibi Esti

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Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ve Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılının ilk haftasında fırtına gibi esti. Her iki takım da sahada gösterdikleri üstün performanslarla taraftarlarını sevindirerek, yeni yılı galibiyetle açtı.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonunda 17. haftadaki maçında Seçik Kaçuk Mersin Basketball'ı deplasmanda 45-83 gibi net bir skorla mağlup etti. Baştan sona kadar üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlılar, savunmadaki kararlı duruşları ve hızlı hücumlarla rakibine hiç fırsat vermedi. Turgutlu ekibi, rakibine sadece 45 sayı şansı tanıyarak savunmada büyük bir disiplin örneği sergiledi. Bu galibiyetle Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, son 8 maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü ve ligdeki 2. sırasını korudu.

Turgutlu Belediyespor'un yıldız oyuncusu Dejah Monet Terrell, 20 sayı ve 11 ribaundluk müthiş bir performansla maçı adeta domine etti. Ronahi Zilan Kıran 14 sayı, 7 ribaund ve Simge Özkutlu 12 sayı, 9 ribaund ile skora önemli katkı sağlarken, altyapıdan gelen genç oyuncu Havin Güleryüz, sahada gösterdiği etkili oyunla takımının galibiyetine 10 sayı ile destek oldu. Maçta toplamda 10 oyuncu da süre aldı ve her biri sahada etkili bir oyun sergileyerek galibiyete büyük katkı sağladı.

Kadın Voleybol Takımı, Aydın Büyükşehir Belediye Spor Külübü'nü 0-3'lük net bir skorla yenerek, TVF Kadınlar 2. Ligi'nde onuncu galibiyetini aldı. Turgutlu ekibi, Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3 set sonunda mağlup etti. Set sonuçları (21-25) (18-25) (22-25) şeklinde gerçekleşirken Turgutlu Belediyespor, rakibine her setin sonunda zor anlar yaşattı ve 0-3'lük galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu galibiyetle Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligdeki 10. galibiyetini alarak lig sıralamasındaki 5. sıradaki yerini korudu.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarımız, yılın ilk haftasında elde ettikleri galibiyetlerle bizlere büyük bir mutluluk yaşattılar. Her iki takımımız da muhteşem bir oyun sergileyerek sahadan galip ayrıldılar. Oyuncularımızı, teknik ekibimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA