Okan Buruk, Fatih Terim'in çılgın serisini geride bırakmaya çok yakın

Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 hafta itibarıyla 3 beraberliği ve 2 yenilgisi bulunan Galatasaray, müthiş bir çıkış yakalayarak 11 yıl aradan sonra 6 maçta üst üste kazandı. En son Fatih Terim'le böyle bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde de böyle bir seri yakalayarak yeni bir rekora imza attı.
Lig'de 12. haftada Karagümrük'ü 2-0'la geçen Galatasaray, devamında Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarından da zaferle ayrıldı. Dünya Kupası arasından da formda dönen sarı-kırmızılılar, İstanbulspor ve Sivasspor'u devirdikten sonra son olarak da evinde Ankaragücü'nü yıktı.
Ligde 6 maçlık galibiyet serisine sahip tek takım olan Galatasaray, bu performansıyla zirveye çıktı. Türkiye Kupası dahil edilirse, Galatasaray 8'de 8 yaptı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 11 yıl aradan sonraki en uzun galibiyet serisine de ulaştı. 26 Kasım 2011 ile 14 Ocak 2012 tarihleri arasında Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 10 resmi maçı üst üste kazanmıştı. Bu seri, o tarihten sonraki en uzun galibiyet serisi olarak tarihe geçti.
İşte Galatasaray'ın galibiyet serisi :
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